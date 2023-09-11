Єврокомісія посилює правила для росіян під час в'їзду в ЄС: конфіскація авто

08:23 11 вересня Київ, Україна

Єврокомісія підтвердила своє трактування санкційного законодавства, яке дозволяє конфіскувати цінні предмети у російських громадян, які в'їжджають до Європейського Союзу.



У роз'яснювальному документі наголошується, що власний автотранспорт, який привозять росіяни, розглядається як нелегальний імпорт згідно з нормами ЄС та буде конфіскований незалежно від цілей та термінів використання.



Крім транспортних засобів, у громадян росії можуть вилучити також косметику, засоби гігієни, ноутбуки, мобільні телефони та інші предмети. Обмеження не поширюються на золоті прикраси для особистого використання фізичними особами, які подорожують в ЄС.



На питання, чи можуть громадяни росії тимчасово, наприклад, з туристичною метою, привозити з собою в ЄС особисті речі та транспортні засоби, які перебувають у списку санкцій, в Єврокомісії відповіли негативно.



Єврокомісія нагадала, що мета санкцій - значне послаблення російської економіки й позбавлення росії найважливіших ринків для її продукції та суттєве обмеження її можливостей вести війну. Тому будь-яка інша інтерпретація санкційного законодавства позбавила б ці заборони їхнього сенсу та створила значні можливості для їхнього обходу, вважає відомство.