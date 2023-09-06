Єврокомісія: Україна утримує позицію на ринку ЄС у сільськогосподарській сфері

За даними Єврокомісії, Україна залишається третім за величиною постачальником сільськогосподарської продукції в ЄС, незважаючи на війну.
Про це свідчать дані статистичного зведення щодо сільськогосподарської торгівлі ЄС, оприлюднені на сайті Єврокомісії.
У період із січня по травень 2023 року Україна експортувала до ЄС сільськогосподарської продукції на суму 5,646 мільярда євро, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Основними товарами, які Україна експортує до ЄС, є зернові, соняшник, курка та яйця, а також цукор та ізоглюкоза.
Водночас Україна залишається важливим ринком для експорту європейської сільськогосподарської продукції. 2022 року ЄС експортував в Україну сільськогосподарської продукції на суму 2,926 мільярда євро.
За перші п'ять місяців 2023 року цей показник зріс на 37%, до 1,412 мільярда євро.
Про це свідчать дані статистичного зведення щодо сільськогосподарської торгівлі ЄС, оприлюднені на сайті Єврокомісії.
У період із січня по травень 2023 року Україна експортувала до ЄС сільськогосподарської продукції на суму 5,646 мільярда євро, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Основними товарами, які Україна експортує до ЄС, є зернові, соняшник, курка та яйця, а також цукор та ізоглюкоза.
Водночас Україна залишається важливим ринком для експорту європейської сільськогосподарської продукції. 2022 року ЄС експортував в Україну сільськогосподарської продукції на суму 2,926 мільярда євро.
За перші п'ять місяців 2023 року цей показник зріс на 37%, до 1,412 мільярда євро.
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