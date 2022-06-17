Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу

13:21 17 червня Київ, Україна

Єврокомісія прийняла рекомендацію Ради Європи надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Тепер справа за лідерами європейських країн, які мають ухвалити остаточне рішення про надання нашій країні статусу кандидата в Європейський Союз на саміті 23 – 24 червня.

Про це у Twitter повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна – це європейська держава, яка продемонструвала стійкість своїх інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, а також права людини та повагу, захист нацменшин.

"Українці готові померти за європейську перспективу, ми хочемо, щоб вони жили з нами в європейській мрії", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Тимчасом, @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, після того, як вони усвідомлюють наші rigorous standards ↓

https://t.co/BuBLz0Fbdt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

Також Єврокомісія дає план дій, який слід виконати для початку переговорів України щодо вступу до ЄС.



Ось необхідні кроки:



📌Прийняття та впровадження законодавства про процедуру відбору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їхніх чеснот та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;



📌Завершення перевірки чесноти кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;



📌Далі посилення боротьби з корупцією, у тому числі на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП;



📌Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);



📌Прийняття комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;



📌Має запрацювати «антиолігархічний» закон;



📌 Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність до європейського аудіовізуального законодавства;



📌 Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії та розробити механізми її впровадження.