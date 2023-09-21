Єврокомісія розглядає захист Польщі, Угорщини та Словаччини за позовом України в СОТ

15:13 21 вересня Київ, Україна

Єврокомісія аналізує питання щодо необхідності захисту Польщі, Угорщини та Словаччини у зв'язку з позовом, поданим Україною до Світової організації торгівлі (СОТ). Позов України пов'язаний із порушенням зазначеними країнами торгових правил Європейського Союзу щодо імпорту українських продовольчих товарів. Йдеться про запровадження односторонніх заборон на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення Єврокомісії щодо скасування цих обмежень.



Ця інформація була опублікована у матеріалі газети Financial Times.



Спочатку Єврокомісія вимагала від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої заборони. Тепер вона фокусується на "узгодженні" їхніх юридичних аргументів у відповідь на позов України до СОТ.



В офіційному запиті, надісланому Польщі, Угорщині та Словаччині у середу, Єврокомісія заявила, що вона діятиме "відповідно до законодавства ЄС" і збирається провести процедури СОТ, пов'язані з позовом проти членів ЄС.



Згідно з повідомленням, "наступним кроком буде надання відповіді Україні на запити про консультації від імені всіх трьох країн-членів".



Усередині Європейської комісії продовжуються обговорення щодо необхідності захисту Польщі, Угорщини та Словаччини. Комісія також наголосила, що держави-члени "не мають права вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі" і що вона проводить оцінку юридичних аспектів складної ситуації.



Європейський Союз може розпочати власну процедуру з метою переконатися, що держави-члени дотримуються своїх зобов'язань щодо законодавства ЄС та СОТ.