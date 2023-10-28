Єврокомісія працює над 12 пакетом санкцій проти росії — фон дер Ляєн

19:12 27 жовтня Київ, Україна

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що незважаючи на ескалацію на Близькому Сході, фокус Європейського Союзу залишається на підтримці України.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала на брифінгу за підсумками дводенного саміту ЄС, який відбувся в Брюсселі 26-27 жовтня.

"Наступним нашим кроком буде запропоновано пакет для України на 50 мільярдів євро, тому що Україна потребує надійної та передбачуваної фінансової підтримки", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також поінформувала, що наразі Єврокомісія проводить консультації з державами-членами щодо 12-го пакета санкцій проти росії.

"Зараз ми проводимо консультації з державами-членами, зокрема, ми розглядаємо, як скоротити прибуток, який росія отримує від експорту алмазів до Європи та її партнерів. Це буде зроблено у дуже тісній співпраці з нашими партнерами з "Групи семи", і ми продовжуємо стежити за тим, щоб наші чинні санкції належним чином запроваджувалися та ефективно виконувались", - пояснила президентка Єврокомісії.

За її словами, Єврокомісія також надасть пропозицію щодо використання доходів від російських активів, які були заморожені в ЄС, для того, щоб їх вилучити та направити через бюджетний механізм до України.

"Про заблоковані активи росії в Європейському Союзі. Це також було пунктом обговорення. Минулого березня ми разом приймали важливе політичне рішення — блокувати суверенні російські активи. Обсяг цих суверенних активів сягає 211 мільярдів євро. Політично ми погодилися, що, безумовно, росія має заплатити за довгострокове відновлення України", - сказала вона.

Президентка Єврокомісії додала, що нещодавно міністри фінансів ЄС обговорили цю тему під час зустрічі в Марракеш, що дозволило досягти суттєвого прогресу та застосувати принципи таких дій. Наступний крок полягатиме у поданих пропозиціях, як можна використовувати ці заморожені російські активи.