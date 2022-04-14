Єврокомісія визнала указ путіна про оплату за газ у рублях порушенням санкцій

10:25 14 квітня Київ, Україна

Європейська комісія дійшла висновку, що оплата за постачання газу в рублях, як цього вимагає влада росії, буде порушенням санкцій. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з висновками Єврокомісії.

Як випливає з попереднього юридичного аналізу комісії, указ президента росії змінює процедуру і створює нову правову ситуацію. Співрозмовник агентства пояснив, що нова процедура дозволить передати «повний контроль російській державі» щодо того, «коли угода буде завершена і коли покупця буде звільнено від зобов'язань». Це також дозволить москві регулювати обмінний курс у своїх інтересах", - йдеться у висновках Єврокомісії.

У зв'язку з чим Європейський Союз попередив держави-члени, що вимога президента володимира путіна про те, щоб «недружні країни» фактично платили за російський газ у рублях, порушить санкції, запроваджені проти москви після її вторгнення до України.



Також, повідомляє агентство, Єврокомісія, провівши юридичний аналіз вимоги про оплату за газ у рублях, вирішила, що це буде порушенням контрактів на поставки, умови яких не передбачають зміну валюти платежу.

Раніше комісія неодноразово заявляла, що узгоджені контракти повинні дотримуватися і майже всі вони прямо передбачають оплату в євро або доларах, і блок реагуватиме на будь-яку спробу росії обійти санкції.



Але рішення про те, як платити за поставки, зрештою лежатиме на компаніях, які купують газ у росії, і вони опиняться в непростому становищі, оскільки європейським фірмам необхідно дотримуватись усіх діючих обмежувальних заходів.

Нагадаємо, путін 31 березня підписав указ про переведення розрахунків за природний газ із "недружніми" країнами на рублі. Згідно з указом, покупцям російського газу потрібно буде відкривати рублеві рахунки в банках рф для оплати поставок з 1 квітня.