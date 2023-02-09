У наступні кілька днів Єврокомісія представить десятий пакет санкцій проти росії. Про це на пресконференції європейських лідерів повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"У наступні кілька днів ми запропонуємо 10 пакет санкцій. Перше – ми застосуємо санкції до низки політичних і військових лідерів, але також, шановний Володимире, ми дуже уважно вислухали вас в Україні, ми переслідуватимемо путінських пропагандистів, бо їхня брехня отруює громадський простір у росії та за кордоном. Ви на цьому наполягали, ми вас почули", – сказала президентка Єврокомісії.