Єврокомісія оголосила про четвертий пакет санкцій проти Росії

Євросоюз запроваджує четвертий пакет антиросійських санкцій у відповідь на безжальну агресію РФ проти України та її народу. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Нові обмеження передбачають
Нові обмеження передбачають
- заборона угоди з деякими російськими державними підприємствами з різних секторів економіки, зокрема які у військово-промисловий комплекс;
- заборона імпорту низки сталевих виробів, який позбавить Росію експортної виручки приблизно 3,3 мільярда євро;
- заборона нові інвестиції у російський енергетичний сектор, крім цивільної атомної енергетики;
- розширення санкцій проти фізичних осіб та компаній, створення списку беруть участь у кампанії з дезінформації;
- заборона експорту в Росію предметів розкоші, включаючи автомобілі та ювелірні вироби;
- заборона європейським рейтинговим агентствам надавати послуги Росії та російським компаніям, щоб ускладнити доступ до фінансових ринків ЄС;
- 35-процентний тариф на імпорт основних видів російських товарів, включаючи горілку;
Відмова Росії у статусі найбільшого сприяння
ЄС разом з іншими членами Світової організації торгівлі (СОТ) домовилися відмовити російським товарам та послугам у режимі найбільшого сприяння на ринках ЄС.
ЄС разом з іншими членами Світової організації торгівлі (СОТ) домовилися відмовити російським товарам та послугам у режимі найбільшого сприяння на ринках ЄС.
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