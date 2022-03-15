Єврокомісія оголосила про четвертий пакет санкцій проти Росії

14:26 15 березня Київ, Україна

Євросоюз запроваджує четвертий пакет антиросійських санкцій у відповідь на безжальну агресію РФ проти України та її народу. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.



Нові обмеження передбачають

заборона угоди з деякими російськими державними підприємствами з різних секторів економіки, зокрема які у військово-промисловий комплекс;

заборона імпорту низки сталевих виробів, який позбавить Росію експортної виручки приблизно 3,3 мільярда євро;

заборона нові інвестиції у російський енергетичний сектор, крім цивільної атомної енергетики;

розширення санкцій проти фізичних осіб та компаній, створення списку беруть участь у кампанії з дезінформації;

заборона експорту в Росію предметів розкоші, включаючи автомобілі та ювелірні вироби;

заборона європейським рейтинговим агентствам надавати послуги Росії та російським компаніям, щоб ускладнити доступ до фінансових ринків ЄС;

35-процентний тариф на імпорт основних видів російських товарів, включаючи горілку;

Відмова Росії у статусі найбільшого сприяння



ЄС разом з іншими членами Світової організації торгівлі (СОТ) домовилися відмовити російським товарам та послугам у режимі найбільшого сприяння на ринках ЄС.



