Єврокомісія оголосила дев'ятий пакет санкцій проти рф

07:42 08 грудня Київ, Україна

Європейська комісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила, які обмеження містить новий пакет.

"Росія продовжує нести смерть та розорення в Україну, навмисно цілить у цивільну інфраструктуру, щоб паралізувати країну з початком зими. Але ми стоїмо разом з Україною та змусимо росію заплатити за її жорстокість. Восьмий ухвалений пакет санкцій вже сильно б'є, але сьогодні ми посилюємо тиск на росію дев'ятим пакетом санкцій", - сказала президентка ЄК.

Що передбачає дев'ятий пакет санкцій

1. Єврокомісія пропонує додати майже 200 осіб та компаній до списку санкцій ЄС. Цей список містить:

російські збройні сили, як окремих офіцерів, так і оборонні компанії

членів державної думи та ради федерації

міністрів

губернаторів

політичні партії.

"Цей список містить ключові постаті, пов'язані з російськими брутальними ракетними ударами проти цивільних та викраденням українських дітей у росію", - сказала фон дер Ляєн.

2. Санкції проти ще трьох російських банків. Це охоплює повну заборону фінансових транзакцій.



3. Накласти новий експортний контроль та обмеження, зокрема, на товари подвійного використання. Це поширюється, наприклад, на ключові хімікати, електроніку, IT-компоненти.

"На все, що може бути використане російською військовою машиною", - сказала фон дер Ляєн.

4. Обмеження доступу росії до безпілотників. ЄС планує заборонити прямий експорт двигунів для безпілотників до росії та обмежити доступ до постачання безпілотників через треті країни, наприклад, Іран.

5. ЄС виключить чотири канали з ефіру та всіх платформ поширення.



6. Подальші економічні заходи проти російського енергетичного і гірничого секторів, включаючи заборону на нові інвестиції в гірничодобувну промисловість у росії.