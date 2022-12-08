Єврокомісія оголосила дев'ятий пакет санкцій проти рф

Європейська комісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила, які обмеження містить новий пакет.
Що передбачає дев'ятий пакет санкцій
1. Єврокомісія пропонує додати майже 200 осіб та компаній до списку санкцій ЄС. Цей список містить:
- російські збройні сили, як окремих офіцерів, так і оборонні компанії
- членів державної думи та ради федерації
- міністрів
- губернаторів
- політичні партії.
2. Санкції проти ще трьох російських банків. Це охоплює повну заборону фінансових транзакцій.
3. Накласти новий експортний контроль та обмеження, зокрема, на товари подвійного використання. Це поширюється, наприклад, на ключові хімікати, електроніку, IT-компоненти.
4. Обмеження доступу росії до безпілотників. ЄС планує заборонити прямий експорт двигунів для безпілотників до росії та обмежити доступ до постачання безпілотників через треті країни, наприклад, Іран.
5. ЄС виключить чотири канали з ефіру та всіх платформ поширення.
6. Подальші економічні заходи проти російського енергетичного і гірничого секторів, включаючи заборону на нові інвестиції в гірничодобувну промисловість у росії.
6. Подальші економічні заходи проти російського енергетичного і гірничого секторів, включаючи заборону на нові інвестиції в гірничодобувну промисловість у росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі