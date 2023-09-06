Єврокомісія звинуватила путіна у фальсифікації історії та поширенні теорій змови

18:57 22 серпня Київ, Україна

Віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова та комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявили, що російський президент володимир путін фальсифікує історію та поширює теорії змови, щоб отруїти демократії Європейського Союзу зловмисною дезінформацією.



Юрова та Рейндерс зробили ці заяви у Європейський день пам'яті жертв тоталітарних та авторитарних режимів, що відзначається 23 серпня. Цей день присвячений пам'яті жертв Голокосту, сталінських репресій, репресій за часів Мао Цзедуна та інших тоталітарних та авторитарних режимів.



Юрова та Рейндерс заявили, що путін повернув на континент війну, переслідування та незаконну окупацію. Вони зазначили, що росія продовжує заперечувати свою роль у Голокості та інших злочинах проти людства. Вони також заявили, що росія поширює теорію змови про те, що Європейський Союз є фашистським проєктом.



Юрова та Рейндерс заявили, що Європейський Союз не терпітиме фальсифікації історії та поширення теорій змови. Вони заявили, що продовжуватимуть боротися з дезінформацією та пропагандою, що поширюється росією. Вони також заявили, що підтримуватимуть Україну, яка зазнала нападу з боку росії, скільки буде потрібно.



Юрова та Рейндерс вважають, що історія дає певну надію. Вони заявили, що після Другої світової війни Європейський Союз збудував мирну Європу, союз демократій. Вони також заявили, що створили стабільні демократичні інститути в країнах, які нещодавно перебували під нищівним гнітом авторитаризму.