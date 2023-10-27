Єврокомісія може дати позитивну оцінку руху України в ЄС — Reuters

18:59 24 жовтня Київ, Україна

Європейська комісія 8 листопада планує надати оцінку прогресу, досягнутому Україною у її заявці на членство. Це ключовий крок у вирішенні блоку стосовно початку переговорів щодо вступу з Києвом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох чиновників.



Оцінку буде представлено у щорічному звіті Єврокомісії, в якому буде докладно описано, наскільки охочі приєднатися до блоку країни просунулися у виконанні необхідних економічних, правових та інших критеріїв.



Очікується, що Київ отримає позитивну рекомендацію, можливо, за додаткових умов, пов'язаних із боротьбою з хабарництвом та правами меншин, причому останнє питання було порушено Угорщиною, зазначає агентство.



Щодо інших претендентів, то цього тижня посадовець ЄС заявив, що схожу позитивну рекомендацію може отримати Молдова.



Щодо Грузії "все ще не визначено", чи отримає вона офіційний статус кандидата, сказав один із чиновників.



Будь-які рішення щодо розширення вимагають одностайної підтримки всіх членів блоку, чого важко досягти країнам Західних Балкан, вважають чиновники та дипломати ЄС.



Натомість, за їхніми словами, регіон може отримати додаткову фінансову допомогу від перегляду спільного бюджету блоку, про що має ухвалити рішення на грудневому саміті.



Reuters зазначає, що під час саміту лідерів ЄС 14-15 грудня очікується ухвалення рішення про початок офіційних переговорів щодо членства з Україною.