Єврокомісія готується рекомендувати початок переговорів щодо членства України в ЄС

17:19 22 вересня Київ, Україна

Єврокомісія готується рекомендувати початок переговорів щодо членства України у Євросоюзі. Після цього лідери ЄС мають підписати рекомендацію на грудневому саміті.



Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

"Очікується, що наступного місяця виконавчий орган ЄС рекомендує розпочати багаторічний процес вступу України до Євросоюзу. Однак Єврокомісія може наполягати на прогресі реформ у таких сферах, як корупція", — йдеться у статті.

Після цього Єврокомісія надасть рекомендацію, яку лідери ЄС мають підписати. Це, швидше за все, відбудеться у грудні цього року. Потім Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ та приведення у відповідність до законодавства ЄС критеріїв більш ніж у 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку.

Немає способу прискорити складні критерії членства, які зазвичай продовжуються більше десяти років. Наприклад, Хорватія була останньою країною, яка приєдналася до блоку та її заявка розглядалася 10 років, перш ніж її було прийнято у 2013 році.



Зазначається, що відновлення розширення Євросоюзу відбувається в момент, коли блок із 27 держав прагне утримати країни Східної Європи, уникаючи їхнього приєднання до росії чи Китаю.