Єврокомісія представлятиме ЄС у суперечці України в СОТ

Європейська комісія візьме на себе роль представника країн Євросоюзу при розгляді скарги України до Світової організації торгівлі щодо заборони на імпорт агропродукції.
Цю інформацію у вівторок, 26 вересня, повідомило польське видання РАР, посилаючись на джерело ЄС.
Видання зазначає, що у вівторок було ухвалено рішення про те, що Єврокомісія представить інтереси країн-членів ЄС у суперечці, що розглядається у СОТ. Делегація ЄС містить експертів із Польщі, Угорщини та Словаччини.
Не названі європейські дипломати, цитовані агентством, наголосили, що запуск процедури в СОТ "закриває для України інші канали діалогу" у суперечці про ембарго на імпорт зерна.
Ця ситуація обговорюватиметься у середу у Брюсселі на рівні постійних представників ЄС з ініціативи Польщі, повідомив польський посол при ЄС Анджей Садось.
Також відомо, що у середу, 27 вересня, у Брюсселі відбудуться переговори між послами ЄС щодо українського зерна. Пізніше у Женеві розпочнеться розгляд скарги, поданої Україною проти Польщі, Угорщини та Словаччини у зв'язку із забороною на імпорт агропродукції.
Цю інформацію у вівторок, 26 вересня, повідомило польське видання РАР, посилаючись на джерело ЄС.
Видання зазначає, що у вівторок було ухвалено рішення про те, що Єврокомісія представить інтереси країн-членів ЄС у суперечці, що розглядається у СОТ. Делегація ЄС містить експертів із Польщі, Угорщини та Словаччини.
Не названі європейські дипломати, цитовані агентством, наголосили, що запуск процедури в СОТ "закриває для України інші канали діалогу" у суперечці про ембарго на імпорт зерна.
Ця ситуація обговорюватиметься у середу у Брюсселі на рівні постійних представників ЄС з ініціативи Польщі, повідомив польський посол при ЄС Анджей Садось.
Також відомо, що у середу, 27 вересня, у Брюсселі відбудуться переговори між послами ЄС щодо українського зерна. Пізніше у Женеві розпочнеться розгляд скарги, поданої Україною проти Польщі, Угорщини та Словаччини у зв'язку із забороною на імпорт агропродукції.
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