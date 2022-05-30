Євродипломатам знову не вдалося погодити нафтове ембарго

07:59 30 травня Київ, Україна

Спроба Євросоюзу домовитися про заборону імпорту нафти з росії закінчилася невдачею через Угорщину, яка блокує санкції.





Про це повідомляє Bloomberg.

Угорський прем'єр Віктор Орбан, який спочатку виступав проти ембарго, вже виторгував суттєві поступки: Єврокомісії вивести з-під ембарго постачання трубопроводом «Дружба», який качає 1 млн барелів на день, або п'яту частину російського експорту.



Таким чином, під санкції потрапив би лише морський експорт нафти з росії (1,6 млн барелів на день до війни). Але тепер Угорщина не погоджується і на такий сценарій і вимагає додаткових послаблень, кажуть джерела Bloomberg.



Бачачи, що ЄК «здає назад», поступок зажадав і Кіпр: під його тиском із шостого пакета було виключено заборону продажу нерухомості росіянам.



Щодо нафти, то запропоноване ЄК ембарго задумане як поетапне: повна заборона на постачання сирої нафти вводиться протягом 6 місяців, нафтопродуктів – 8 місяців. Також на 6 місяців розтягнеться заборона страхування танкерів, що перевозять російську нафту до третіх країн.



Дипломати все ще вважають, що узгодити заборону можна, кажуть джерела Bloomberg. Переговори триватимуть у понеділок – останні години до старту дводенного саміту ЄС (30-31 травня).



Європейське ембарго виріже з ринку близько 5 млн барелів щоденних поставок з росії, з яких 3 млн - сира нафта, а 2 млн - продукти її переробки, згідно з оцінкою Fitch. І хоча росія намагається знайти альтернативні ринки, відправляючи барелі в Азію на танкерах, що приховують пункт призначення, повністю замінити європейських споживачів швидко не вийде, пише Bank of America.



Відхід російських поставок обіцяє нові рекорди нафтовим котируванням - аж до 150 доларів за барель, прогнозують аналітики BofA.



Нагадаємо, Єврокомісія представила шостий пакет санкцій 4 травня. Перша спроба затвердити його на рівні постпредів країн-членів тривала п'ять днів і закінчилася безрезультатно.



Другий раунд - на рівні глав МЗС країн ЄС - відбувся 16 травня і також обернувся невдачею.