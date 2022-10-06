Євродепутати закликають світ засудити спробу анексії та збільшити військову допомогу Україні

19:08 06 жовтня Київ, Україна

Євродепутати закликають усі країни та міжнародні організації однозначно засудити фіктивні "референдуми" в Україні та спробу росії заволодіти українською територією.

Відповідну резолюцію Європейський парламент ухвалив у четвер, 6 жовтня, повідомляється на сайті Європарламенту. Також євродепутати закликають до масштабного збільшення воєнної допомоги Україні.



Рішення ухвалили 504 голосами, 26 проти, 36 утрималися.



Фіктивні "референдуми", проведені під дулом зброї, є недійсними, заявляють євродепутати. Крім того, погрози росії застосувати ядерну зброю не стримають ЄС від подальшої допомоги Україні, йдеться у резолюції. Також депутати вимагають створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Інцидент із "Північним потоком" показує, що європейська критична інфраструктура потребує більшого захисту, йдеться в резолюції.

"У резолюції, ухваленій у четвер, євродепутати заявляють, що результати фіктивних "референдумів", проведених під дулом зброї, щоб анексувати Донецьку, Херсонську, Луганську та Запорізьку області, недійсні, та закликають країни-члени запровадити додаткові суворі санкції", - йдеться у пресрелізі на сайті Європарламенту.

Говорячи про необхідність збільшення військової допомоги України, євродепутати зазначили, що “держави-члени, що вагаються, повинні надати свою справедливу частку необхідної військової допомоги.



Європарламент також закликав країни-члени та міжнародних партнерів підготувати швидку та рішучу відповідь, якщо росія завдасть ядерного удару по Україні.

"Будь-які спроби росії представити атаки на окуповані території як напад на саму росію, а отже, як підставу для ядерного нападу, є незаконними та безпідставними і не утримають Європейський Союз від подальшої допомоги Україні в самообороні", - йдеться у резолюції.

Євродепутати також засуджують військову мобілізацію в росії та заходи, які змушують мешканців тимчасово окупованих територій України служити у російських збройних чи допоміжних силах. Це заборонено четвертою Женевською конвенцією.

"З метою підтримки стабільності на Південному Кавказі та в Центральній Азії, євродепутати також закликають посилити підтримку країн регіону, які зазнали напливу російських громадян, зокрема, Грузії, Казахстану, Узбекистану, Вірменії та Киргизстану", - йдеться у документі.

Щодо вибухів на трубопроводах Nord Stream євродепутати кажуть, що "зростає припущення, що це стало результатом скоординованих та навмисних дій державного суб'єкта".



Вибухи показують, наскільки небезпечною була політика збільшення залежності від російського викопного палива і що енергетична зброя була виведена на новий рівень, зазначили євродепутати.



Резолюція закликає країни-члени розглядати захист європейської критичної інфраструктури як пріоритет, підвищувати її стійкість проти зовнішніх атак та підтримувати стійкість партнерів зі Східної Європи та Західних Балкан.



Євродепутати також закликають створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України. Щоб притягнути до відповідальності путіна та всіх російських цивільних та військових чиновників, відповідальних за планування, початок та ведення війни в Україні.