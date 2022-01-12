Євродепутати запропонували відключити РФ від SWIFT через надмірну агресію

18:42 28 квітень Київ, Україна

Європарламент закликає Москву зупинити нарощування військових сил для створення загроз сусідам і лякає відключенням РФ від системи платежів SWIFT , а також відмовою від російських нафти і газу.

Про це пише РІА Новости з посиланням на проєкт резолюції ЄП.



У документі закликають російську сторону "припинити невиправдане нарощування військових сил для створення загроз сусідам".



"Європарламент закликає Росію... припинити всі провокації і утриматися від подібних дій в майбутньому, розрядити напруженість", - йдеться в проєкті документа.



При цьому парламентарії жалкують про те, що погіршилися відносини з РФ, вважаючи, що в цьому вина лежить на Кремлі.



Москва вже відреагувала на можливе відключення від SWIFT.

"Нехай спробують... Наш бронепоїзд стоїть на запасній колії, і, природно, повна впевненість в нашій силі і могутності й у відповідній реакції, безсумнівно, присутня, тому і впевненість ми відчуваємо", - заявив спецпредставник президента РФ з питань міжнародного співробітництва в сфері інформаційної безпеки Андрій Крутських.

За його словами, Росія в останні роки зміцнила свою обороноздатність.



"У цьому сенсі відчуваємо себе цілком упевнено, і не думаю, що хтось хотів би ризикувати", - пригрозив Крутських.