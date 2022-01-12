Євродепутати запропонували відключити РФ від SWIFT через надмірну агресію

Європарламент закликає Москву зупинити нарощування військових сил для створення загроз сусідам і лякає відключенням РФ від системи платежів SWIFT, а також відмовою від російських нафти і газу.
Про це пише РІА Новости з посиланням на проєкт резолюції ЄП.
У документі закликають російську сторону "припинити невиправдане нарощування військових сил для створення загроз сусідам".
"Європарламент закликає Росію... припинити всі провокації і утриматися від подібних дій в майбутньому, розрядити напруженість", - йдеться в проєкті документа.
При цьому парламентарії жалкують про те, що погіршилися відносини з РФ, вважаючи, що в цьому вина лежить на Кремлі.
Москва вже відреагувала на можливе відключення від SWIFT.
У документі закликають російську сторону "припинити невиправдане нарощування військових сил для створення загроз сусідам".
"Європарламент закликає Росію... припинити всі провокації і утриматися від подібних дій в майбутньому, розрядити напруженість", - йдеться в проєкті документа.
При цьому парламентарії жалкують про те, що погіршилися відносини з РФ, вважаючи, що в цьому вина лежить на Кремлі.
Москва вже відреагувала на можливе відключення від SWIFT.
За його словами, Росія в останні роки зміцнила свою обороноздатність.
"У цьому сенсі відчуваємо себе цілком упевнено, і не думаю, що хтось хотів би ризикувати", - пригрозив Крутських.
"У цьому сенсі відчуваємо себе цілком упевнено, і не думаю, що хтось хотів би ризикувати", - пригрозив Крутських.
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