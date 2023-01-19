Євродепутати схвалили трибунал для путіна та лукашенка

15:19 19 січня Київ, Україна





Про це повідомляється на сайті ЄП у четвер, 19 січня.



За цей документ проголосували 472 євродепутати, проти – лише 19, утрималися 33 політики. Більшість депутатів Європарламенту проголосували за створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів країни-агресора росії та білорусі, включаючи їхнє вище керівництво..Про це повідомляється на сайті ЄП у четвер, 19 січня.За цей документ проголосували 472 євродепутати, проти – лише 19, утрималися 33 політики.

"Парламент заявляє, що звірства, скоєні російськими військами у Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, свідчать про жорстокість війни та наголошують на важливості скоординованих міжнародних дій для притягнення винних до відповідальності відповідно до міжнародного права. Депутати Європарламенту закликають ЄС у тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва росії та її союзників", – йдеться у повідомленні.



Депутати Європарламенту стверджують, що створення трибуналу заповнить вакуум у міжнародному кримінальному правосудді та доповнить слідчі зусилля Міжнародного кримінального суду, оскільки він не може розслідувати злочин агресії, коли він стосується України.



Наголошуючи, що точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, депутати Європарламенту наголошують, що він повинен мати юрисдикцію для розслідування не тільки дій володимира путіна і політичного та військового керівництва росії, але також олександра лукашенка та його поплічників у білорусі.



Вони також наголошують, що підготовча робота ЄС зі створення спеціального трибуналу має розпочатися негайно і має бути зосереджена на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною. Українські та міжнародні органи повинні отримати підтримку у забезпеченні доказів, які будуть використовуватись у майбутньому.