Євродепутати хочуть створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочинів росії в Україні

07:17 20 травня Київ, Україна

Депутати Європарламенту просять країни ЄС підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських політичних лідерів, військових командирів та їхніх, зокрема, білоруських союзників за злочин агресії росії проти України. Йдеться і про злочини, на які Міжнародний кримінальний суд (МКС) не має юрисдикції.



Про це йдеться в ухваленій сьогодні резолюції про боротьбу з безкарністю за військові злочини в Україні.

«Парламент закликає ЄС вжити всіх необхідних заходів у міжнародних процесах та судах для підтримки переслідування російського та білоруського режимів за військові злочини, злочини проти людяності, геноцид та агресію. Ці розслідування та подальше судове переслідування мають також стосуватися всього персоналу російських збройних сил та чиновників, причетних до військових злочинів», – зазначають євродепутати.

Вони також хочуть, щоб ЄС якнайшвидше надав усі необхідні людські та бюджетні ресурси, а також адміністративну, слідчу та матеріально-технічну підтримку, необхідну для створення цього трибуналу.



Згідно з повідомленням Європарламенту, такі звірства, як невибіркові обстріли міст та селищ, примусові депортації, використання заборонених боєприпасів, напади на цивільних осіб, які рятуються за заздалегідь узгодженими гуманітарними коридорами, стратами та сексуальним насильством, є порушенням міжнародного гуманітарного права. Вони можуть бути кваліфіковані як військові злочини, кажуть депутати Європарламенту, наголошуючи на тому, що винні досі залишаються безкарними.



Депутати Європарламенту зазначають, що ЄС має вжити швидких заходів, оскільки існує серйозна загроза знищення доказів, пов'язаних із військовими злочинами через активні бойові дії.



Євродепутати також висловлюють повну підтримку розслідуванням, проведеним Офісом прокурора МКС Каримом Ханом, роботі Комісії з розслідування Управління Верховного комісара ООН з прав людини, а також незалежних правозахисних організацій та органів влади України, які займаються збиранням доказів.



Депутати вітають спільну слідчу групу, створену Литвою, Польщею та Україною, яку координує Агентство ЄС із співробітництва у сфері кримінального правосуддя Євроюст, у якій братиме участь Офіс прокурора МКС, та заохочують інші країни-члени приєднатися до цієї команди.