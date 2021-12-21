“Еволюція” репресій: Масові затримання у Криму стали інструментом залякування та приводом вислужитися перед начальством

15:50 20 грудень Київ, Україна

Вивихнуті руки, лайка, огляд і запихання в автобус. Потім відділ поліції, голод, холод, знову матір та довгі години очікування... Понад 180 затриманих, десятки адміністративних арештів, сотні тисяч адміністративних штрафів – і все це за останні три місяці. В окупованому Криму російські силовики минулої осені радикально посилили реакцію на масові прояви солідарності з жертвами політичних репресій.



Чому це сталося, які форми набуло переслідування небайдужих і чого ще чекати на кримських активістів від правоохоронної системи країни-агресора, розповідає кореспондент Центру прав людини ZMINA.

Вловили тренд

Все почалося 4 вересня, коли співробітники “Росгвардії” у повній амуніції та з необґрунтованим застосуванням сили затримали понад 50 осіб під будівлею кримського управління



Справжньою причиною масових затримань стало те, що люди зібралися саме біля ФСБ і там це розцінили як потенційну загрозу штурму будівлі. Таких висновків дійшли за підсумками свого розслідування журналісти проекту “InЖир-медіа”.



А далі, швидше за все, злагоджені дії Росгвардії заслужили схвалення в Кремлі, де є безліч любителів "закручування гайок". І кримські силовики зрозуміли, що це вдалий тренд: масові затримання, з одного боку, показали себе непоганим інструментом для залякування місцевого населення та придушення його громадянської активності, що зростає, а з іншого – стали зручним приводом регулярно Все почалося 4 вересня, коли співробітники “Росгвардії” у повній амуніції та з необґрунтованим застосуванням сили затримали понад 50 осіб під будівлею кримського управління ФСБ . Формальним приводом для затримання людей стало порушення обмежень режиму підвищеної готовності, запровадженого на півострові для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.. На очевидну формальність прийменника вказують такі обставини, як, наприклад, затримання людей, що сидять у машинах, або перехожих сусідньої вулиці.Справжньою причиною масових затримань стало те, що люди зібралися саме біля ФСБ і там це розцінили як потенційну загрозу штурму будівлі. Таких висновків дійшли за підсумками свого розслідування журналісти проекту “InЖир-медіа”.А далі, швидше за все, злагоджені дії Росгвардії заслужили схвалення в Кремлі, де є безліч любителів "закручування гайок". І кримські силовики зрозуміли, що це вдалий тренд: масові затримання, з одного боку, показали себе непоганим інструментом для залякування місцевого населення та придушення його громадянської активності, що зростає, а з іншого – стали зручним приводом регулярно

демонструвати начальству свою ефективність та працездатність.

Те, що інструмент було активно взято на озброєння окупаційною владою саме зараз, стає очевидним, якщо простежити хронологію масових затримань до прецеденту під ФСБ 4 вересня та після нього. До вересневих подій масово людей затримували цього року лише 23 та 31 січня – під час акцій на підтримку Навального у Сімферополі. Вперше в автозаках виявилося щонайменше 15 людей, вдруге – щонайменше дев'ять. В обох випадках немає даних, що ці затримання закінчилися адміністративним переслідуванням.



А ось відколи правоохоронці “увійшли у смак” після затримань 4 вересня, таких заходів стало більше і виглядали вони масштабнішими.



11 жовтня близько сотні людей зібралися під “Кримським гарнізонним військовим судом”, щоб дізнатися про результати оскарження вироку у кримінальній справі так званої червоногвардійської групи стосовно трьох релігійних активістів, звинувачених у тероризмі. Співробітники Росгвардії розігнали присутніх, при цьому 20 людей було затримано, а семеро з них притягнуто до адміністративної відповідальності.



25 жовтня історія під судом повторилася. У результаті – 22 затримані, з яких 15 притягнуто до адміністративної відповідальності.



29 жовтня активісти зібралися біля будівлі “Кримського гарнізонного військового суду”, щоб дізнатися про вирок у кримінальній справі так званої бахчисарайської групи “Хізб ут-Тахрір” стосовно інших чотирьох активістів, звинувачених у тероризмі та намірах захопити владу. На це силовики відповіли затриманням 31 особу, з яких щонайменше 19 притягнуто до відповідальності.



1 листопада знову засідання у справі “червоногвардійської групи “Хізб ут-Тахрір”, та знову масові затримання. Цього разу 19 осіб, щодо 17 з яких складено адмінпротоколи.



23 листопада пізно ввечері близько 150 людей зібралися зустріти з ІТТ адвоката Едема Семедляєва, який відбував адміністративний

арешт. За підсумком було затримано 32 особи, щодо 31 з них настали адміністративні наслідки, зокрема 21 арешт.

"Еволюція" репресій

Значно зросли як кількісні показники, а й “якісне” зміст масових репресій. Санкція цієї статті не обмежується лише накладенням адміністративного штрафу, а передбачає арешт до 15 діб.. Більше того, за такої статті поліція має право залишати затриманого в ізоляторі до рішення суду.



Оприлюднювати цю статтю взялися без огляду на фактичні обставини, і до кінця листопада штрафи за подібне правопорушення змінилися поголовними арештами, причому починаючи від 10 діб та більше.



Водночас кримські правоохоронці останнім часом стали “чутливішими” до гендерного балансу серед затриманих.



Якщо 4 вересня серед півсотні людей, яких розвезли відділами поліції, було лише дві жінки, то вже 23 листопада серед 32 затриманих кожен третій був жінкою.. Щонайменше троє з них, зокрема матері неповнолітніх дітей, провели ніч до суду у поліції.



"Джентльменства" силовиків поки що вистачило лише на те, щоб усі затримані жінки отримали покарання у вигляді штрафів, а не адміністративних арештів, як це було з прихильниками Навального у Севастополі. Але схоже, що у цьому напрямі вони також прискорено “еволюціонують”.



Чинник непостійності

А от щодо журналістів у правоохоронців чіткої тенденції нарощування оборотів не спостерігається. Так, після подій під будівлею ФСБ було затримано чотирьох журналістів, включаючи одного, який знімав прибуття автобуса до райвідділу. Усіх чотирьох визнали

винними та оштрафували за порушення карантинного режиму.

З того моменту лише за три місяці зафіксовано 13 випадків затримання журналістів, однак результати затримань були різні.



Наприклад, за підсумками затримань 25 жовтня громадянські журналісти Руслан Параламов та Длявер Ібрагімов отримали штрафи за статтею, за яку могли б призначити й адміністративний арешт.. А затриманий разом із ними Зедін Аджекелямов був у суді виправданий.

“У мене було все – прес-карта, редакційне завдання, а коли я побачив, що ОМОН готується до затримань, то одяг яскравий жилет із написом “Преса”. Але мене все одно скрутили, і добу до суду я провів до ІТТ. Потім “суддя”, коли побачив усе це, то, звичайно, мене виправдав”, – згадує Зедін Аджікелямов. Щоправда, варто зазначити, що його судову епопею все ще не закінчено: “Верховний суд Криму” скасував виправдувальну ухвалу, і справу повернули назад на новий розгляд.



За підсумками масових затримань 29 жовтня обох журналістів, Енвера Алімова та Сейрана Максудова, співробітники поліції випустили без складання адміністративних протоколів. Аналогічно вчинили і із затриманим 1 листопада Куламетом Ібраїмовим. А ось 23 листопада силовики несподівано знову змінили ставлення до преси – були затримані та надалі заарештовані одразу п'ятеро кримських журналістів.



При цьому важливо зазначити, що суд навіть не намагався створити видимість об'єктивного та всебічного розгляду обставин.

Суддя ніяк не реагував на заяви про те, що я представник ЗМІ. Він навіть не віддалявся до дорадчої кімнати, не зробив жодної паузи, щоб обміркувати своє рішення. Просто зачитав ухвалу, і я дізнався, що заарештований на 12 діб. Таке враження, що у нього список лежав з нашими прізвищами та позначками – кому скільки дати доби адмінарешту“, – зазначає Алім Сулейманов.

Цю думку підтверджує ще один із заарештованих того дня журналістів Енвер Алімов: “Я хотів перейти до дебатів і висловити свою позицію, але “суддя” раптом почав прямо з екрана монітора читати постанову. Воно було готове наперед, тільки змінювали прізвища”.



Без гальм

Тенденція масових затримань, що набрала обертів, поки що не має жодних передумов до спаду. Люди продовжують приходити під суди, збирати гроші на оплату штрафів, зустрічати тих, хто відбув адміністративне покарання. Це означає, що силовики залишаються невичерпним потенціалом для продовження масових затримань. Тим більше, що механізм вже налагоджений і відточений до дрібниць. Та й завдання тиску на місцеве населення ніхто не скасовував.



Крім того, варто враховувати, що логіка дій правоохоронної системи поки що працює лише “на підвищення ставок”.



Виходячи з цього, можна припустити, що найближчим часом не виключено ще більше посилення таких акцій.. На жаль, російська практика вже давно залишає простір для таких прогнозів. Наприклад, масові затримання можуть збагатитися елементами "опіру" працівникам правопорядку, щоб розширити форми насильства щодо затримуваних.





