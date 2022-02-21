Евакуйовані Росією жителі Донбасу почали повертатися до рідних будинків

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ситуацію з евакуацією мешканців ДНР та заявив, що вони поступово повертаються додому. Людям не змогли забезпечити адекватних умов для проживання, і вони змушені залишати територію Росії.
За словами українського чиновника, загалом уся ця ситуація із переміщенням людей не має нічого спільного з масовою евакуацією, про яку говорили представники ОРДЛО. Резніков назвав це фарсом, тому що вивезли лише кілька тисяч людей. Але навіть їм не надали нормальних умов для розміщення та тимчасового проживання.
Також радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі опублікував інформацію про те, що мародери в окупованому Донецьку та Макіївці почали грабувати квартири евакуйованих до Росії людей. На сьогодні відомо щонайменше 100 випадків мародерства на території окупованого Донбасу.
За словами українського чиновника, загалом уся ця ситуація із переміщенням людей не має нічого спільного з масовою евакуацією, про яку говорили представники ОРДЛО. Резніков назвав це фарсом, тому що вивезли лише кілька тисяч людей. Але навіть їм не надали нормальних умов для розміщення та тимчасового проживання.
Також радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі опублікував інформацію про те, що мародери в окупованому Донецьку та Макіївці почали грабувати квартири евакуйованих до Росії людей. На сьогодні відомо щонайменше 100 випадків мародерства на території окупованого Донбасу.
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