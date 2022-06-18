Евакуація жителів полегшить роботу ЗСУ під час визволення Херсонщини

На Херсонщині йдуть запеклі бої за звільнення території від російських окупантів. На сьогодні українським військовим вдалося підійти до Посади-Покровського та Мирного
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Самойленко закликав жителів Херсонщини виїхати з області, у тому числі через Крим, щоб полегшити роботу ЗСУ під час звільнення територій. Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.
За словами голови облради, всі "бачили, якою була агонія окупантів перед виходом з Бучі та Ірпеня, або як росіяни "звільняли" Маріуполь, повністю зруйнувавши 400-тисячне місто".
Голова Херсонської облради закликав "всіх, хто має таку можливість", покинути окуповану територію. Водночас він визнав, що єдиний спосіб для організованого виїзду з Херсона – через тимчасово окупований Крим.
За словами політика, головне, щоб люди залишилися живими, і так Збройні Сили отримали більше можливостей для дій.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України майже впритул підійшли до Херсона.. Про це він сказав у ефірі Фейгін LIVE.
На прохання Фейгіна уточнити, як близько ЗСУ підійшли до міста, радник голови ОПУ сказав, що це 15-18 км.
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