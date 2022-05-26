Евакуація з Кабула затягується, Кулеба пояснив чому

17:06 20 серпня Київ, Україна

Через напружену ситуацію в Кабулі , український евакуаційний літак не може забрати громадян, які застрягли в Афганістані.

Про складну ситуацію в аеропорту Кабула в п'ятницю, 20 серпня, розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр не став називати час вильоту чергового евакуаційного рейсу України.

"Якщо чесно, то вже кілька разів переносили. Я не буду коментувати, де і який літак зараз знаходиться, з міркувань безпеки. Тому що ситуація в Кабулі дуже непроста. І є сили, які не зацікавлені в тому, щоб евакуацію Україна успішно здійснювала", - сказав Кулеба.

За його словами, кожен виліт літака з аеропорту Кабула пов'язаний з рішенням "мільйону проблем, починаючи від того, як забезпечити, щоб саме ті громадяни, які мають потрапити на борт, туди потрапили, завершуючи банальним буксируванням літака".

"Тому що аеропорт по суті розділений на дві частини - цивільну та військову. Американці контролюють військову частину. Служби хаотичні, дозаправка, підзарядка, буксир. Мільйон проблем! І у мене сидять люди, які займаються вирішенням цього мільйона проблем для того, щоб літак злетів. Тому коли він злетить і покине афганський повітряний простір, ми із задоволенням про це повідомимо", - сказав міністр.

Він зазначив, що ситуація там "дуже-дуже нестійка", і закликав усіх "зберігати спокій і не поширювати інформацію про українські літаки доти, поки вони не покинуть авіапростір Афганістану".