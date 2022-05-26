Евакуація з Кабула затягується, Кулеба пояснив чому

Через напружену ситуацію в Кабулі, український евакуаційний літак не може забрати громадян, які застрягли в Афганістані.
Про складну ситуацію в аеропорту Кабула в п'ятницю, 20 серпня, розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.
Міністр не став називати час вильоту чергового евакуаційного рейсу України.
За його словами, кожен виліт літака з аеропорту Кабула пов'язаний з рішенням "мільйону проблем, починаючи від того, як забезпечити, щоб саме ті громадяни, які мають потрапити на борт, туди потрапили, завершуючи банальним буксируванням літака".
Він зазначив, що ситуація там "дуже-дуже нестійка", і закликав усіх "зберігати спокій і не поширювати інформацію про українські літаки доти, поки вони не покинуть авіапростір Афганістану".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі