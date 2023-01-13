Цей рік – вирішальний: Зеленський звернувся до литовського Сейма

Президент України Володимир Зеленський виступив під час урочистого засідання Сейму Литви з нагоди Дня захисників свободи та церемонії вручення премії Свободи Литовської Республіки.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Сейм присудив Премію Свободи 2022 року Зеленському як лідеру України, яка бореться за свою свободу та незалежність.
Сейм присудив Премію Свободи 2022 року Зеленському як лідеру України, яка бореться за свою свободу та незалежність.
За його словами, Литва "була і залишається одним із найщиріших захисників свободи".
Він сказав, що зараз потрібні невідкладні рішення всієї антивоєнної коаліції. Нові оборонні рішення, які дозволять українським воїнам відкинути російську армію зі своєї землі. І це стосується насамперед сучасних танків та ефективної артилерії. Також потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний та непереборний тиск на державу-агресора та на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії.
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