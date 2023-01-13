Цей рік – вирішальний: Зеленський звернувся до литовського Сейма

16:48 13 січня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський виступив під час урочистого засідання Сейму Литви з нагоди Дня захисників свободи та церемонії вручення премії Свободи Литовської Республіки.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.



Сейм присудив Премію Свободи 2022 року Зеленському як лідеру України, яка бореться за свою свободу та незалежність.

“Хочу подякувати вам за те, що ви жодної хвилини не зраджували свободу. І не лише протягом цих 323 днів жорстокої, нелюдської російської війни, коли ми постійно відчуваємо вашу підтримку. А багато років, коли вільні серця литовців та литовський шлях до об'єднаної Європи надихали багатьох людей у різних країнах, колись поневолених росією”, — сказав Зеленський.

За його словами, Литва "була і залишається одним із найщиріших захисників свободи".

“Цей рік – вирішальний. Зараз потребуємо ще більшої мобілізованості — і в усьому вільному світі. І тільки так можна покінчити з повномасштабною агресією, з тотальним терором. Енергія світу, що бореться, не повинна ослабнути", — підкреслив Зеленський.

Він сказав, що зараз потрібні невідкладні рішення всієї антивоєнної коаліції. Нові оборонні рішення, які дозволять українським воїнам відкинути російську армію зі своєї землі. І це стосується насамперед сучасних танків та ефективної артилерії. Також потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний та непереборний тиск на державу-агресора та на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії.