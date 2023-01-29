Це війна з величезним ворогом - Гайдай не виключає нового наступу Росії

Новий великий наступ російських військ у Луганській області не виключається. Оскільки ворог має досить живу силу, якою закидає позиції і потроху йде вперед. Про це заявив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Все можливо, тому що це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 мільйонів - це потужний запас у резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато. На сьогоднішній день найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії у ворога. Вони просто завалюють наші позиції тілами і так поступово просуваються вперед", - розповів Гайдай.

При цьому він зазначив, що на Луганщині хоч і важка ситуація, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

"І якщо з боку Донецької області, у Білогорівці нашими захисниками міцно тримаються на позиції, то на Сватівсько-Кременському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони заявили, що росіяни можуть відновити наступ з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій у Луганській області.