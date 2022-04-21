"Це не війна, це бійня": Зеленський дав інтерв'ю російському журналісту

За словами Зеленського, Україна не зможе пробачити всі ті звірства, які росія вершила та вершить на території нашої країни.



Домовитись про перемир'я зможуть, можливо, наступні покоління, вважає глава української держави.

"Насамперед росіянам треба визнати провину, треба визнати, що сталася трагедія - напали, відібрали частину землі, забрали життя людей, жорстоко вбивали. Вчинено катастрофічну помилку групи людей, які, завдяки інформаційній політиці, засмоктали в це цілий народ. Страшно, що великий відсоток звичайних людей у Росії підтримує це. Адже не можна потім сказати: «Так у мене не було в руках рушниці». Було. Те, що ти не натискаєш на курок, — ні про що не говорить.

Тепер у багатьох країнах не питатимуть — добрий ти чи поганий. Просто реагуватимуть так на росіян. Ось що зробили страшне для росіян. російські політики весь час говорили про справедливість, про боротьбу з нацизмом, але ж факт бійні нікуди не прибрати. І це неможливо пробачити.

Якщо за іншого президента Росії лусне інформаційна кулька, в якій народ сидить, то народ за три-п'ять років прозріє. Напевно, наступні покоління зможуть про щось домовитись. Але наступний керівник росії та народ мають визнати трагедію. Це буде перший великий крок, щоб політики зустрічалися. Якщо це станеться раніше, ми тільки будемо раді.

Я в ім'я своєї країни готовий у будь-яке місце планети поїхати, але точно не зараз і не в Москву. Це просто неможливо. Напевно, за інших людей та за інших обставин все можливо. Але задоволення після всього, що сталося, мені це точно не принесе", - сказав Зеленський.