"Це не більше ніж хвора фантазія": МОЗ закликало ВООЗ відреагувати на російські фейки про біологічну зброю в Україні

19:45 10 березень Київ, Україна

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав представників Всесвітньої організації охорони здоров'я відреагувати на поширення російськими пропагандистами повідомлень про виробництво біологічної зброї в Україні.



З відповідним закликом Ляшко виступив у фейсбуці.



Фейки про "таємні біолабораторії" в Україні російська пропаганда почала розповсюджувати задовго до початку війни, а ще раніше розповідала про подібне в Грузії.



У 2020 році на тлі епідемії коронавірусу деякі так звані медіа у Росії стверджували, що знайшли докази існування щонайменше 15 таких лабораторій, якими в Україні нібито керують США.. Згодом уже в Україні представники проросійської "ОПЗЖ" навіть зверталися до президента Володимира Зеленського та інших високопосадовців, щоб ті оприлюднили відомі їм факти.



Після початку російського вторгнення в Україну російська пропаганда знову почала розповідати про "таємні біолабораторії", проте ці наративи просувають не лише пропагандисти, а й офіційні представники відомств РФ, зокрема прес-секретар російського МЗС Марія Захарова.

“Ми підтверджуємо ці викриті факти про екстрені зачистки київським режимом слідів військово-біологічних програм. Вони реалізувалися Києвом за підтримки США», – запевняла вона 9 березня на брифінгу у Москві.

Російська пропаганда повідомляла не лише про "експерименти", наприклад із сибіркою, а й про те, що в Україні нібито експериментували з коронавірусом. У фейках стверджується, що віруси планували розповсюджувати за допомогою птахів.



Наразі міністр Ляшко закликає ВООЗ виступити з офіційною заявою про відсутність розробок біологічної зброї в Україні та "неприпустимість заміни світла науки темряви пропаганди".