Етичний кодекс для фракції "Слуга народу"

07:51 20 жовтня Київ, Україна

Заступник голови парламентського комітету Олександр Качура розповів, що у фракції "Слуга народу" розроблений новий етичний кодекс, який дозволить зробити роботу нардепів більш ефективною.

"Я з колегами напрацював новий статут, нове положення - етичний кодекс - для фракції. І я сподіваюся, що ми підпишемо всі ці документи. У нас ще не все втрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться, і ми станемо більш ефективними", - розповів він.

При цьому Качура погоджується з тим, що попередній внутрішньофракційний документ - так званий "Меморандум про діяльність депутата", - який слуги народу підписували на початку своєї каденції, виявився неефективним.