Етичний кодекс для фракції "Слуга народу"
07:51 20 жовтня Київ, Україна
Заступник голови парламентського комітету Олександр Качура розповів, що у фракції "Слуга народу" розроблений новий етичний кодекс, який дозволить зробити роботу нардепів більш ефективною.
"Я з колегами напрацював новий статут, нове положення - етичний кодекс - для фракції. І я сподіваюся, що ми підпишемо всі ці документи. У нас ще не все втрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться, і ми станемо більш ефективними", - розповів він.
При цьому Качура погоджується з тим, що попередній внутрішньофракційний документ - так званий "Меморандум про діяльність депутата", - який слуги народу підписували на початку своєї каденції, виявився неефективним.
"Якщо говорити про меморанум, то це саме відповідальність людини, яка його підписала. Я не порушую меморандум. Мені здається, це персональна відповідальність кожного депутата: він перед виборцями несе і політичну, і етичну в тому числі, відповідальність. І я вважаю, що в окремих випадках депутати повинні були скласти свої повноваження (так, як це було передбачено меморандумом, який ми спочатку підписували). Правильно, що ініціювали цей меморандум, але, на жаль, у нас немає зараз підстав відкликати народного депутата", - вважає Качура.
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