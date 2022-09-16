ЕСВД оголосила про порушення прав людини в Криму

11:09 17 червня Київ, Україна

Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД) опублікувала Щорічна доповідь про ситуацію із захистом прав людини і демократії в світі в 2019 році. У документі згадують про порушення прав людини в окупованому Росією Донбасі і в анексована Криму.

У доповіді говориться, що ЄС разом з Радою Європи продовжує працювати над просуванням демократії в світі. Зокрема, в Україні реалізують спільний проект по забезпеченню свободи ЗМІ, спрямований на збалансоване та об'єктивне висвітлення передвиборчих кампаній. Європарламент протягом звітного періоду розвивав співробітництво з парламентами України, Грузії, Молдови з питань, які стосуються комплексу заходів щодо захисту прав людини.

У листопаді 2019 Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл і стала 100-ю країною, що підтримала положення цього документа. Декларація містить ряд зобов'язань щодо попередження та реагування на нападу і використання навчальних закладів у військових цілях в період збройного конфлікту. У країнах, які приєдналися до Декларації раніше, вже розроблений і успішно впроваджують підходи до імплементації документа. З моменту російської збройної агресії близько 750 навчальних закладів на Донбасі зазнали руйнувань, що призвело до змін в навчальних процесах. Близько 400 000 дітей зазнали негативного впливу збройної агресії на Донбасі. Діти змушені долати відстань до 20 кілометрів уздовж лінії розмежування, щоб дістатися до своїх навчальних закладів. «Дорога в школу через регулярні обстріли і заміновані території несе загрозу для дітей», - йдеться в документі.

ЄС продовжує фіксувати погіршення ситуації з правами людини і панування безкарності у тимчасово окупованому Криму, де тривають систематичні переслідування кримських татар і проукраїнські налаштованих громадян України. Схожа ситуація також спостерігається в окремих районах на сході України і в Абхазії і Південній Осетії, де уряди не контролюють частину належних їм раніше територій.

У доповіді також наголошується, що в грудні минулого року Рада міністрів закордонних справ держав-членів ЄС досягли домовленості про політичну доцільність вироблення глобального режиму санкції Євросоюзу за порушення прав людини в світі, які здійснюють як держави, так і недержавні суб'єкти.