Естонський прем'єр взяла участь у виготовленні окопних свічок для ЗСУ

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас взяла участь у виготовленні окопних свічок для українських захисників.



Про це вона написала у Twitter.

"Війна росії проти України - це війна проти демократії та свободи. Усюди в Естонії люди роблять все можливе, щоб підтримати Україну. Я відвідала Naiskodukaitse, які збираються разом на вихідних, щоб зробити окопні свічки для українських солдатів. Кожен може допомогти Україні перемогти", - написала Каллас.