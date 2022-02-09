Естонська делегація відвідала Донбас

07:38 19 травень Київ, Україна

У форматі робочого візиту і з метою ознайомлення з обстановкою на окупованих територіях, в район проведення ООС прибула делегація з Естонії. До її складу увійшли прем'єр-міністр Естонської Республіки пані Кая Каллас, надзвичайний і повноважний посол Естонської Республіки пан Каімо Кууск.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.



В ході поїздки до Луганської області делегація ознайомилася з роботою та інфраструктурою КПВВ "Станиця Луганська", який планується модернізувати. Цей КПВВ, з семи відкритих в районі проведення ООС, проводить повноцінний пропуск громадян.



Під час брифінгу прем'єр-міністр Естонії Каллас зазначила, що Естонія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в контексті тривалої збройної агресії РФ.

"Ми всі партнери і друзі України, і повинні покласти край бойовим діям. Разом з міжнародними партнерами ми працювали для того, щоб зробити конкретні кроки і захистити Україну. Росія повинна знати ціну і наслідки своєї агресії. Сьогодні я була присутня тут, щоб сказати: ми стоїмо поруч з вами. Сім років після початку агресії і стільки, скільки в цьому буде необхідність, ми будемо допомагати. Безпека України - це безпека Європи. Я вражена, на якому рівні ви готові захищати своїх громадян і піклуватися про них", - зазначила прем'єр-міністр Естонії.

"Кордони України будуть визнані на міжнародному рівні, а це значить, що Луганськ - це Україна, Донецьк - Україна і Крим - це Україна!" - підкреслила вона.



Каллас також поінформувала представників ЗМІ, що Естонія підтримує кілька проєктів, спрямованих на підвищення добробуту школярів і забезпечення рівних можливостей в сфері освіти на Донбасі. Це, зокрема, забезпечення Інтернетом двох місцевих сіл і надання гуманітарної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Крім того, естонська сторона надає фінансову допомогу для підтримки українських територій, які постраждали в результаті збройної агресії РФ і лісового фонду, який в минулому році зазнав великих пожеж.



Під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" Каллас також повідомила про наміри Естонії допомогти у відновленні лісів Луганщини, знищених в торішніх пожежах, а саме профінансувати придбання близько 70 тис. саджанців. З цього приводу делегація з повітря оглянула наслідки лісових пожеж на Луганщині.



Також іноземна делегація оглянула інфраструктуру КПВВ "Щастя" і ознайомилася з роботою і можливостями ЦНАП.



Заступник командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов в ході брифінгу ознайомив делегацію Естонської Республіки з ситуацією з безпеки в районі проведення операції Об'єднаних сил і зазначив: "ситуація на сході залишається повністю контрольованою підрозділами Збройних сил України та Об'єднані сили знаходяться в готовності своєчасно і адекватно реагувати на виникаючі загрози".



Від імені командувача операції Об'єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов вручив прем'єр-міністру Естонської Республіки Каллас пам'ятник з символікою ООС.