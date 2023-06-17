Естонія вимагає покарання за злочини проти України: рішення парламенту

Парламент Естонії схвалив заяву, в якій потрібне притягнення до відповідальності тих, хто планував та вчиняв злочини проти України, повідомляється у постанові Рійгікогу.



У постанові естонського уряду "Про притягнення до відповідальності за злочин агресії, вчинений проти України" міститься пропозиція щодо створення міжнародного трибуналу під егідою Організації Об'єднаних Націй.



Депутати парламенту Естонії зазначають, що війна Росії проти України є найжорстокішим актом агресії в Європі з кінця Другої світової війни. Отже, потрібна відповідна правова реакція.



Створення та забезпечення роботи такого міжнародного спеціалізованого трибуналу, який займається розглядом злочинів Росії в Україні, стає пріоритетом зовнішньої політики країни.



У заяві Рійгікогу міститься заклик порушувати питання про створення спеціального міжнародного трибуналу під егідою Генеральної Асамблеї ООН на всіх двосторонніх зустрічах з урядами інших країн, а також у рамках усіх міжнародних організацій, в яких Естонія є членом, та на всіх міжнародних форумах.



Естонські депутати також мають намір зміцнити співпрацю з урядом України у розслідуванні злочинів Росії та притягненні винних до відповідальності.



Раніше президент Естонії Алан Каріс заявив, що злочини проти людства, геноцид та військові злочини, скоєні російськими окупантами в Україні, не можуть залишитися безкарними, і тому має бути місце для керівництва Росії - за ґратами.