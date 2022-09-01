Естонія зробить офіційну пропозицію ЄК щодо запровадження 8 пакета санкцій проти росії

19:54 19 серпня Київ, Україна

Естонія має намір зробити офіційну пропозицію Європейській комісії (ЄК) щодо запровадження восьмого пакета санкцій проти росії, який включатиме розширені обмежувальні заходи.





Естонія також хотіла б, що санкції поширилися і на поїздки громадян росії до Європи.



Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу наголосив, що Таллінн домагатиметься політичного консенсусу у всьому шенгенському візовому просторі, щоб запровадити додаткові санкції проти російських громадян, як це Естонія хоче, щоб восьмий пакет санкцій включав обмежувальні заходи, що стосуються економічного, енергетичного та торговельного секторів. Крім того, Естонія хоче додати обмеження для додаткових фізичних осіб та організації.Естонія також хотіла б, що санкції поширилися і на поїздки громадян росії до Європи.Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу наголосив, що Таллінн домагатиметься політичного консенсусу у всьому шенгенському візовому просторі, щоб запровадити додаткові санкції проти російських громадян, як це 18 серпня зробила сама Естонія.

"Як міністр закордонних справ я закликаю уряди інших європейських країн запровадити додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора росії до Європи та спільно працювати над закриттям шенгенської візової зони для російських громадян", - наголосив він.

З початку широкомасштабної війни росії проти України Естонія та Європейський Союз запровадили різні санкції проти росії. На сьогодні уже введено сім пакетів санкцій, мета яких – повністю паралізувати російську економіку та унеможливити фінансування війни.