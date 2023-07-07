Естонія вважає, що Україні буде складно вступити в НАТО на саміті у Вільнюсі
12:50 07 липня Київ, Україна
На думку Ханно Певкура, міністра оборони Естонії, приєднання України до НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі може стати складним завданням.
В інтерв'ю Vikerraadio Певкур поділився своєю думкою, повідомляє ERR.
"Запрошення України до членів НАТО може бути важко здійсненним, особливо у світлі війни, що триває. Ми, в Естонії, наполягаємо на тому, щоб Україна отримала чітку дорожню карту, яку посольства НАТО щодня розробляють і формулюють. Ми сподіваємося, що вона буде готова до саміту у Вільнюсі. Однак, якщо так не станеться, глави держав, ймовірно, будуть вносити необхідні коригування на місці", - заявив міністр оборони Естонії.
Він також додав, що Естонія пропонує збільшення видатків на національну оборону для країн-членів НАТО до більш ніж двох відсотків.
"Цей рівень має бути мінімальним стандартом, а не кінцевою метою", - наголосив Певкур.
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