Естонія розробила механізм конфіскації активів росії в ЄС

Уряд Естонії ухвалив рішення про принципи використання заморожених активів росії як підтримку України.
Цю інформацію повідомляє естонський телеканал ERR, посилаючись на заяву міністра закордонних справ країни Маргуса Цахкна.
Естонія стала першою європейською країною, яка розробила таке юридичне рішення, зазначає ERR.
Цю інформацію повідомляє естонський телеканал ERR, посилаючись на заяву міністра закордонних справ країни Маргуса Цахкна.
Естонія стала першою європейською країною, яка розробила таке юридичне рішення, зазначає ERR.
Згідно із заявою міністра, Міністерство закордонних справ Естонії найближчим часом надасть проєкт відповідної поправки до закону для розгляду урядом.
Цахкна не розкрив подробиць нового юридичного механізму конфіскації російських активів.
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