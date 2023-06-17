Естонія розробила механізм конфіскації активів росії в ЄС

19:04 16 червня Київ, Україна

Уряд Естонії ухвалив рішення про принципи використання заморожених активів росії як підтримку України.



Цю інформацію повідомляє естонський телеканал ERR, посилаючись на заяву міністра закордонних справ країни Маргуса Цахкна.



Естонія стала першою європейською країною, яка розробила таке юридичне рішення, зазначає ERR.

"Європейський Союз працює над пошуком юридичного варіанту, проте ми розробили власне юридичне рішення, яке дозволяє нам конфіскувати заморожені активи росії як компенсацію для українського відновлення, враховуючи статус рф як країни-агресора", - заявив міністр Цахкна.



Згідно із заявою міністра, Міністерство закордонних справ Естонії найближчим часом надасть проєкт відповідної поправки до закону для розгляду урядом.



Цахкна не розкрив подробиць нового юридичного механізму конфіскації російських активів.