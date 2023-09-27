Естонія приєднується до німецького контракту щодо боєприпасів для України

Естонія планує приєднатися до німецького рамкового контракту щодо постачання боєприпасів для забезпечення стабільності України.
Про це повідомляє Посольство Німеччини в Україні, посилаючись на спільну заяву міністра оборони Німеччини, Бориса Пісторіуса, та Естонії, Ханно Певкура.
У повідомленні наголошується, що боєприпаси залишаються важливою складовою забезпечення стабільності в Україні, і Естонія ухвалила рішення приєднатися до німецького рамкового контракту щодо боєприпасів.
Також зазначається, що обидві країни вже раніше співпрацювали з метою підтримки України: Німеччина надавала підтримку Естонії у постачанні Україні польових гаубиць із боєприпасами, мобільних польових шпиталів та транспортних засобів.
Про це повідомляє Посольство Німеччини в Україні, посилаючись на спільну заяву міністра оборони Німеччини, Бориса Пісторіуса, та Естонії, Ханно Певкура.
У повідомленні наголошується, що боєприпаси залишаються важливою складовою забезпечення стабільності в Україні, і Естонія ухвалила рішення приєднатися до німецького рамкового контракту щодо боєприпасів.
Також зазначається, що обидві країни вже раніше співпрацювали з метою підтримки України: Німеччина надавала підтримку Естонії у постачанні Україні польових гаубиць із боєприпасами, мобільних польових шпиталів та транспортних засобів.
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