Естонія приєднується до німецького контракту щодо боєприпасів для України

12:50 27 вересня Київ, Україна

Естонія планує приєднатися до німецького рамкового контракту щодо постачання боєприпасів для забезпечення стабільності України.

Про це повідомляє Посольство Німеччини в Україні, посилаючись на спільну заяву міністра оборони Німеччини, Бориса Пісторіуса, та Естонії, Ханно Певкура.

У повідомленні наголошується, що боєприпаси залишаються важливою складовою забезпечення стабільності в Україні, і Естонія ухвалила рішення приєднатися до німецького рамкового контракту щодо боєприпасів.

Також зазначається, що обидві країни вже раніше співпрацювали з метою підтримки України: Німеччина надавала підтримку Естонії у постачанні Україні польових гаубиць із боєприпасами, мобільних польових шпиталів та транспортних засобів.