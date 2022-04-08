Естонія приєднається до Кримської платформи

У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили про готовність взяти участь у Кримській платформі, яку ініціювала Україна.
Раніше керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчика, який буде займатися проблемами Криму - Кримської платформи. Кримська платформа повинна стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного товариства по деокупації Криму та захисту прав і інтересів кримчан.
Кримська платформа повинна працювати на кількох рівнях. Перший - найвищий політичний рівень, до якого приєднаються глави іноземних держав. Другий - рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій - міжпарламентський рівень. І четвертий - рівень експертів.
Кримська платформа повинна працювати на кількох рівнях. Перший - найвищий політичний рівень, до якого приєднаються глави іноземних держав. Другий - рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій - міжпарламентський рівень. І четвертий - рівень експертів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі