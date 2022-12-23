Естонія затвердила новий пакет військової допомоги для України

12:29 23 грудня Київ, Україна

Уряд Естонії ухвалив рішення надати Україні черговий пакет військової допомоги, що містить безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимову форму.



Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє Baltic Times.

"Україна, як і раніше, потребує нашої допомоги та підтримки у протистоянні російській агресії. Наш пакет допомоги цього разу відповідає запитам про допомогу, отриману від України, а також двосторонній угоді між силами оборони та Кайтселійт* з їхніми партнерами в Україні", — заявив міністр на пресконференції у Таллінні.

Уряд Естонії ухвалив рішення про передачу допомоги у четвер, 22 грудня, уточнив Певкур.



Зокрема, Естонія надасть Україні індивідуальне екіпірування, таке як бронежилети, балістичні пластини для бронежилетів, польове обмундирування, у тому числі зимове, та інший одяг й аксесуари. Крім того, в Україну відправлять дрони, набори для очищення зброї, дихальний апарат швидкої допомоги та багато іншого.

Кайтселійт* - Союз оборони Естонії, добровольче воєнізоване формування