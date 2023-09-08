Естонія запропонувала 4 країнам запровадити спільне торгове ембарго проти рф

15:13 08 вересня Київ, Україна

Глава уряду Естонії Кая Каллас винесла пропозицію щодо запровадження спільного торговельного ембарго проти росії за участю Польщі, Литви, Латвії та Фінляндії. Ця пропозиція була зроблена з метою обмеження економічних зв'язків із москвою.



Згідно з інформацією, представленою ERR 8 вересня, щодня з Естонії до росії відправляються вантажі з товарами, які не внесені до санкційних списків, включаючи електроніку, обладнання та продукти харчування.



Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зазначив, що рішення, прийняте тільки Естонією, ймовірно, не вплине на загальну ситуацію, але може негативно позначитися на естонському бізнесі. Він висловив готовність обговорити питання щодо запровадження обмежень у торгівлі з представниками Литви, Латвії, Польщі та Фінляндії.



Прем'єр-міністр Каллас повідомила, що сусідні країни на цей момент не підтримують цю пропозицію Естонії. Вона наголосила, що ключовою державою у цьому питанні є Фінляндія. Каллас також додала, що вона поки що не обговорювала це питання з новим прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, але обіцяла звернутися до нього з цією ініціативою.