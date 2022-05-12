Естонія пожертвувала третину свого військового бюджету на допомогу Україні

17:26 12 травня Київ, Україна

Щоб допомогти Україні відновити свій суверенітет та територіальну цілісність, Естонія пожертвувала 1/3 свого військового бюджету.



Про це повідомляє МЗС країни.



Естонія також пропонує допомогу людям, які постраждали на війні, у тому числі медичну та психологічну допомогу, надання притулку та предметів першої необхідності.



За даними UA War Infographics, Україна отримала або отримає військову допомогу у розмірі 28 млрд євро, що становить 74% від військового бюджету росії в 2021 році.



Крім Естонії, третину свого військового бюджету пожертвувала Латвія. Польща – 12,9%, Словаччина – 11,6%, Литва – 4,6%.