Естонія пожертвувала третину свого військового бюджету на допомогу Україні

Щоб допомогти Україні відновити свій суверенітет та територіальну цілісність, Естонія пожертвувала 1/3 свого військового бюджету.
Про це повідомляє МЗС країни.
Естонія також пропонує допомогу людям, які постраждали на війні, у тому числі медичну та психологічну допомогу, надання притулку та предметів першої необхідності.
За даними UA War Infographics, Україна отримала або отримає військову допомогу у розмірі 28 млрд євро, що становить 74% від військового бюджету росії в 2021 році.
Крім Естонії, третину свого військового бюджету пожертвувала Латвія. Польща – 12,9%, Словаччина – 11,6%, Литва – 4,6%.
Про це повідомляє МЗС країни.
Естонія також пропонує допомогу людям, які постраждали на війні, у тому числі медичну та психологічну допомогу, надання притулку та предметів першої необхідності.
За даними UA War Infographics, Україна отримала або отримає військову допомогу у розмірі 28 млрд євро, що становить 74% від військового бюджету росії в 2021 році.
Крім Естонії, третину свого військового бюджету пожертвувала Латвія. Польща – 12,9%, Словаччина – 11,6%, Литва – 4,6%.
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