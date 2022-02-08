Естонія підтримала вступ України до Євросоюзу

15:34 19 травень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали Спільну заяву щодо пріоритетних напрямків двостороннього співробітництва, окремим пунктом зафіксовано готовність Естонії підтримати майбутній вступ України в ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави висловив подяку естонській стороні за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема, в контексті непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН в 2020-2021 роках.

«Знаю, що вчора ви були на Донбасі, зокрема на КПВВ «Станиця Луганська» та КПВВ «Щастя». Я дякую вам за це і від себе особисто, і від усіх громадян України. Для мене важливо, щоб лідери інших країн приїжджали і бачили на власні очі ситуацію на Донбасі, бачили наше ставлення до громадян, які живуть на контрольованій українською владою території», - зазначив Володимир Зеленський.

Він також подякував Естонії за постійну допомогу в медичній реабілітації українських військовослужбовців і за виділення фінансової допомоги в розмірі 500 тис. євро для гуманітарних цілей в Донецькій і Луганській областях.



Президент України наголосив на готовності естонської сторони приєднатися до співпраці в рамках саміту Кримської платформи в Києві 23 серпня 2021 року.



У свою чергу Кая Каллас подякувала Володимиру Зеленському за теплий прийом. «Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках - це Європейський Союз, НАТО, ООН», - підкреслила вона.



Окрему увагу співрозмовники приділили першочерговим крокам України в напрямку поглиблення відносин з Європейським Союзом. Володимир Зеленський зазначив стратегічну мету України щодо набуття повноправного членства в ЄС і висловив подяку Естонії за традиційно активну підтримку в реалізації цього амбіційного завдання.



За результатами переговорів президент України і прем'єр-міністр Естонської Республіки підписали Спільну заяву щодо пріоритетних напрямків двостороннього співробітництва. У документі окремо зафіксовано готовність Естонії підтримати майбутній вступ України в ЄС і налаштованість сприяти нашій державі в досягненні критеріїв членства.