Естонія планує передати Україні активи росії

08:11 10 січня Київ, Україна

Естонія планує до кінця січня поточного року створити законодавчу базу, яка б дозволила передати Україні активи росії, заморожені Таллінном.



Про це, як повідомило в понеділок, 9 січня, агентство Bloomberg, заявив офіційний представник естонського Міністерства закордонних справ Міхкель Тамм.



Таким чином Естонія може стати першою державою Європейського Союзу, яка передасть Києву російські активи, - принаймні інші країни не заявляли про швидке створення такого механізму, наголошує Bloomberg.



Раніше це агентство, посилаючись на джерела в німецькому уряді, повідомило, що про можливу передачу російських активів Україні думають і в Німеччині, де заморозили близько 5 млрд євро. Однак у Берліні чекають консолідованої позиції Євросоюзу та не готові до ризикованих одноосібних кроків, які можуть призвести до хвилі юридичних розглядів.



Загальна сума російських коштів, заморожених Естонією, становить 20 млн доларів. Загалом Євросоюз заморозив російських активів на 68 млрд євро, причому 90 відсотків цієї суми припадає на Бельгію, Люксембург, Італію, Німеччину, Ірландію, Австрію та Францію.