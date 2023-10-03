Естонія передає Україні четвертий мобільний польовий шпиталь Role 2 - Міноборони

09:27 03 жовтня Київ, Україна

Міністр оборони України Рустем Умеров провів зустріч зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром, який перебував з візитом в Україні. Під час зустрічі делегація з Естонії анонсувала передачу на потреби ЗСУ мобільного польового госпіталю Role 2.



Про це повідомили у Міністерстві оборони України.



Це вже четвертий мобільний шпиталь, який передає Естонський центр оборонних інвестицій (ECDI) у співпраці з іншими країнами-партнерами України. Цього разу до фінансування міжнародного проєкту приєдналися також Німеччина та Ісландія.



Символічний ключ від госпіталю з рук міністра оборони Естонії Ханно Певкура прийняв Рустем Умеров та передав Командувачу Медичних сил ЗСУ, пані генерал-майору медичної служби Тетяни Остащенко.



Міністр оборони України Рустем Умеров висловив подяку за такий надзвичайно потрібний подарунок. У відповідь міністр оборони Естонії висловив слова підтримки Україні і підкреслив, що Естонія стоятиме пліч-о-пліч з Україною до самої перемоги.

"Знаю, наскільки зараз тяжкий час для вашої країни. Росія порушила сотні норм і принципів міжнародного права щодо України.Я бажаю, і бачитиму, як росія понесе відповідальність за всі скоєні нею злочини. Ще раз запевняю, що Естонія разом з Україною і максимально допомагатиме, скільки буде потрібно", - зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Рустем Умеров подякував Ханно Певкуру за постійну незмінну підтримку Естонією суверенітету та територіальної цілісності України, масштабну матеріально-технічну допомогу під час повномасштабної війни росії.

"Дякую всьому естонському народу за постійну та щиру підтримку України. Ми завжди відчуваємо вашу підтримку на дипломатичному, політичному, економічному фронтах. Високо цінуємо все, що Естонія робить для нас у цей тяжкий час війни", - сказав Рустем Умеров.

Іноземну делегацію поінформували про поточну ситуацію на полі бою та невідкладні оборонні потреби України. Сторони детально обговорили перспективи військової співпраці, зокрема реалізацію двосторонніх проєктів для посилення можливостей Збройних сил України.

У фокусі уваги були такі питання:

розпочата під час зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" ІТ-коаліція, яка підтримуватиме ЗСУ у кіберсфері та зосереджуватиметься на забезпеченні безпечної та стійкої ІТ-інфраструктури для Сил оборони України;

професійна підготовка українських військовослужбовців естонськими інструкторами, зокрема навчання українських інструкторів за програмою train the trainers;

лікування та реабілітація воїнів ЗСУ на території Естонської Республіки;

допомога Естонії у галузі військової медицини.

Делегація Міноборони Естонії та представники Міноборони України на Михайлівській площі вшанували загиблих українських воїнів та поклали квіти до Стели пам'яті. Також у рамках візиту іноземні гості відвідали зруйновані росіянами Київську область. Участь у заході взяла також заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко.