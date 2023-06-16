Естонія заперечує плани відправлення військових до України - прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що країни, що входять до НАТО, не обговорювали можливість відправлення своїх військових до України, повідомляє ERR.
Каллас зазначила, що всі держави надають допомогу Україні, але жодна з них не висловила намірів втручатися у конфлікт та спрямовувати своїх військових у цю війну.
Раніше колишній генсек Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен заявив , що в рамках обговорень про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть розглянути можливість розміщення своїх військ на українській території.
Проте заява прем'єр-міністра Естонії підтверджує, що наразі не існує планів відправлення військових НАТО до України.
Каллас зазначила, що всі держави надають допомогу Україні, але жодна з них не висловила намірів втручатися у конфлікт та спрямовувати своїх військових у цю війну.
Раніше колишній генсек Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен заявив , що в рамках обговорень про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть розглянути можливість розміщення своїх військ на українській території.
Проте заява прем'єр-міністра Естонії підтверджує, що наразі не існує планів відправлення військових НАТО до України.
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