Естонія відправить в Україну 150 одиниць зброї у рамках військової допомоги

18:38 10 серпня Київ, Україна

На засіданні влади Естонії було ухвалено рішення підтримати ініціативу міністра оборони Ханно Певкура щодо надання Україні 150 одиниць ручної стрілецької зброї та відповідного боєприпасу.



Повідомлення про цей важливий крок було розповсюджено пресслужбою Міністерства оборони Естонії.

"У світлі агресії російської федерації, що триває, наша підтримка України є невіддільною частиною в забезпеченні її захисту. Ми знайшли новий спосіб, як наша країна може надати допомогу", - наголосив Певкур, висловивши впевненість у важливості цієї ініціативи.

У своїй заяві міністр оборони також наголосив, що російська федерація не повинна мати вигоду зі своєї агресії.