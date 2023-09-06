Естонія відправить в Україну 150 одиниць зброї у рамках військової допомоги

На засіданні влади Естонії було ухвалено рішення підтримати ініціативу міністра оборони Ханно Певкура щодо надання Україні 150 одиниць ручної стрілецької зброї та відповідного боєприпасу.
Повідомлення про цей важливий крок було розповсюджено пресслужбою Міністерства оборони Естонії.
Повідомлення про цей важливий крок було розповсюджено пресслужбою Міністерства оборони Естонії.
У своїй заяві міністр оборони також наголосив, що російська федерація не повинна мати вигоду зі своєї агресії.
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