Естонія відправила Україні техніку для розмінування на понад 330 тисяч євро

15:06 30 грудня Київ, Україна

Естонія відправила в Україну техніку для розмінування боєприпасів, залишених військами росії на деокупованих територіях, на суму понад 330 тисяч євро.

Про це повідомляє національний мовник ERR.



Йдеться про три мініекскаватори з причепами, чотири машини дистанційного розмінування та один детектор хімічних речовин. Техніка була профінансована Міністерством закордонних справ, вартість якої становить 337 216 євро.



Техніку надав рятувальний департамент МВС Естонії у відповідь на міжнародний запит Києва.



Естонські експерти, які відвідали Україну, навчили українців користуватися отриманою технікою, зазначає ERR.



Допомога у розмінуванні необхідна як для запобігання людським жертвам, так і для перезапуску економіки України, пояснив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс. Він також відвідав Україну у середині грудня.

"Десяти тисяч квадратних кілометрів становлять небезпечну зону, де зупинилося і сільське, і лісове господарство. Але цим справа не обмежується - заміновано також важливі об'єкти інфраструктури, наприклад електростанції", - сказав Ляенеметс.

За його словами, розмінування України може зайняти роки, а то й десятки років.



Раніше Центр розмінування Рятівного департаменту направив в Україну обладнання для виявлення радіації, вибухозахисні костюми, протиуламкові жилети, каски, засоби першої допомоги та інше обладнання для розмінування.



Окрім того, естонські рятувальники відправили українським колегам намети, спальні мішки, вуличні ліжка, системи обігріву наметів, дизель-генератори.



Гуманітарна допомога Естонії Україні становить 23,1 млн євро. З них підтримка державного сектору становить 4,1 млн євро.