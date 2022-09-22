Естонія відмовилася приймати російських чоловіків, які біжать від мобілізації

15:09 22 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю CNN заявила, що Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації, про яку напередодні оголосив володимир путін.

Вона зазначила, що заяви про мобілізацію та ядерні загрози російського президента володимира путіна свідчать, що він справді боїться.

"Ми приймаємо у себе українських біженців. Кожен громадянин відповідальний за діяння його країни, і громадяни росії не виняток. Тому ми не даємо притулку російським чоловікам, які біжать зі своєї країни. Вони мають виступити проти війни", - сказала Каллас.

Питання CNN було поставлено на тлі активного обговорення у соціальних мережах та в пресі позиції сусідніх із росією країн, які закрили в'їзд для росіян, зокрема, країн Балтії та Польщі.

За словами Каллас, війна в Україні "йде не за планами путіна, тому він вочевидь боїться". Вона також зазначила, що Естонія не бачить жодних ознак того, що президент росії вживає заходів для виконання своїх ядерних погроз.