Естонія відмовилася приймати російських чоловіків, які біжать від мобілізації

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю CNN заявила, що Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації, про яку напередодні оголосив володимир путін.
Вона зазначила, що заяви про мобілізацію та ядерні загрози російського президента володимира путіна свідчать, що він справді боїться.
Питання CNN було поставлено на тлі активного обговорення у соціальних мережах та в пресі позиції сусідніх із росією країн, які закрили в'їзд для росіян, зокрема, країн Балтії та Польщі.
За словами Каллас, війна в Україні "йде не за планами путіна, тому він вочевидь боїться". Вона також зазначила, що Естонія не бачить жодних ознак того, що президент росії вживає заходів для виконання своїх ядерних погроз.
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