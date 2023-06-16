Естонія надає допомогу Україні у подоланні руйнувань на Каховській ГЕС

Естонія надасть Україні значну допомогу у подоланні наслідків підриву росією греблі Каховської ГЕС.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас оголосила про направлення нового великого комплекту спеціалізованого спорядження, що включає шланги, насоси, човни, сухі костюми та рятувальні жилети.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас оголосила про направлення нового великого комплекту спеціалізованого спорядження, що включає шланги, насоси, човни, сухі костюми та рятувальні жилети.
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