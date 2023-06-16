Естонія надає допомогу Україні у подоланні руйнувань на Каховській ГЕС

Естонія надасть Україні значну допомогу у подоланні наслідків підриву росією греблі Каховської ГЕС.



Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас оголосила про направлення нового великого комплекту спеціалізованого спорядження, що включає шланги, насоси, човни, сухі костюми та рятувальні жилети.

"Ми стикаємося зі щоденними свідченнями масштабних збитків, які були завдані руйнуванням греблі Каховської ГЕС росією. Ми всі повинні продовжувати надавати допомогу у пом'якшенні наслідків цієї екологічної катастрофи. Естонія направляє Україні новий великий пакет спеціалізованого спорядження, включаючи шланги, насоси, човни, сухі костюми та рятувальні жилети", - написала прем'єр-міністр у своєму акаунті у соціальній мережі Twitter.