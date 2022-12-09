Естонія направила до України 11 автобусів з енергетичним обладнанням
17:51 09 грудня Київ, Україна
Влада Естонії доставила до Житомира, Харкова, Полтави та Бучі 11 автобусів
з генераторами та іншим енергетичним обладнанням.
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у Twitter у п'ятницю, 9 грудня.
"Сьогодні ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави в Україні. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні пережити сувору зиму в умовах навмисних атак росії на цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру», – написав Рейнсалу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі