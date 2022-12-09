Естонія направила до України 11 автобусів з енергетичним обладнанням

"Сьогодні ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави в Україні. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні пережити сувору зиму в умовах навмисних атак росії на цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру», – написав Рейнсалу.