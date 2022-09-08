Естонія, Латвія, Литва та Польща з 19 вересня закриють в'їзд громадянам росії

14:10 08 вересня Київ, Україна

Естонія з 19 вересня закриває в'їзд для громадян росії, у тому числі для власників шенгенських віз, які були видані третіми державами, так само вчинять Латвія, Литва та Польща.

Про це повідомив глава МЗС Урмас Рейнсалу.

"З ночі 19 вересня набуде чинності заборона на в'їзд до Естонії для громадян росії. Це стосується росіян, які мають візи, видані в Естонії, а також візи, видані в інших країнах ЄС. Литва, Латвія та Польща також запровадять заборону з цього моменту", – заявив на пресконференції глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

"Не приїжджайте до Естонії з шенгенськими візами, вас тут не вітають", - прокоментував таке рішення глава МЗС Урмас Рейнсалу.

Раніше ЄС підтримав повну зупинку угоди про спрощений візовий режим для росіян з 12 вересня. За даними Єврокомісії, громадяни росії зіткнуться з більш тривалими та дорогими процедурами отримання віз до ЄС, також ускладниться отримання багаторазових віз.