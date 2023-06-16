Естонія та Люксембург підтримали українську ініціативу щодо створення "IT-коаліції"

07:41 16 червня Київ, Україна

Естонія та Люксембург висловили підтримку української ініціативи щодо формування "IT-коаліції" в рамках "Рамштайну" , повідомив міністр оборони Олексій Резніков.



За словами Резнікова, це "на етапі задуму", проте міністри оборони двох країн підтвердили, що розроблять проєкт та запропонують іншим партнерам приєднатися.



Міністр додав, що до цієї ініціативи щодо посилення здібностей України у сфері IT та кібербезпеки зможуть приєднатися країни, які з певних причин не можуть надавати зброю.